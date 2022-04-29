قائد الجيش استقبل قائد "اليونيفبل" وبحثا في التعاون

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء ارولدو لازارو ساينز، مع وفد مرافق، وتناول البحث علاقات التعاون بين قوة اليونيفل والجيش.

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