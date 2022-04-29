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لبنان

قائد الجيش استقبل قائد "اليونيفبل" وبحثا في التعاون

Lebanon 24
29-04-2022 | 09:42
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء ارولدو لازارو ساينز، مع وفد مرافق، وتناول البحث علاقات التعاون بين قوة اليونيفل والجيش.
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