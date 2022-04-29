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لبنان

ما سبب إستقرار سعر صفيحة البنزين وانخفاض المازوت والغاز؟

Lebanon 24
29-04-2022 | 10:47
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لفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح، إلى أن "الجدول الجديد لأسعار المحروقات اليوم أبقى سعر صفيحة البنزين كما هو، وخفض صفيحة المازوت 14000 ليرة وقارورة الغاز 9000"، وقال: "إن السبب يعود إلى إبقاء سعر صرف الدولار، وفقا لمنصة صيرفة على 22600 ليرة وثبات في أسعار المحروقات المستوردة والمحتسبة بالدولار، ولكن مع تراجع بسعر صرف الدولار في السوق الحرة الذي يتم على اساسه تحويل سعري المازوت والغاز من الدولار إلى الليرة اللبنانية".
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