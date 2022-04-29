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لبنان

مطلوبان بجرمي خطف ومخدرات في قبضة قوى الأمن

Lebanon 24
29-04-2022 | 11:07
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي من توقيف مطلوبَيْن في بلدتي علي النهري، والهرمل، وهما:
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- م. ط. (مواليد عام 1989، لبناني الجنسية)، مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات

- ر. ح. (مواليد عام 1986، لبناني الجنسيّة)، مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم خطف.

أودعا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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