مطلوبان بجرمي خطف ومخدرات في قبضة قوى الأمن

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي من توقيف مطلوبَيْن في بلدتي علي النهري، والهرمل، وهما:- م. ط. (مواليد عام 1989، لبناني الجنسية)، مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات- ر. ح. (مواليد عام 1986، لبناني الجنسيّة)، مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم خطف.أودعا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.