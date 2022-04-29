تسعيرة المولدات صدرت اليوم.. مفاجأة كبيرة بسعر الكيلوواط والثمن يرتفع!

أصدرت وزارة الطاقة والمياه تسعيرة المولدات الخاصة في شهر نيسان 2022، وجاءت على النحو التالي:

للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

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- قدرة 5 أمبير: 50.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x10.457 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- قدرة 10 أمبير: 150.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 10.457 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:

- قدرة 5 أمبير : 50.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 11.503 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

- قدرة 10 أمبير : 150.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 11.503 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.