أمرٌ يكشفه نصرالله للمرّة الأولى.. هذا ما فعله "حزب الله" مؤخراً

كشف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أنه "خلال الأسابيع الماضية خلال التجهيز للانتخابات، كانت تشكيلات حزب الله الجهادية تقوم بمناورات صامتة"، متوعداً العدو الاسرائيلي من أنَّ "أيّ خطأ يقدم عليه سيكون الرد عليه سريعاً ومباشرة ولن يسمعوا بالاحتفاظ بحق الرد في الزمان المناسب والمكان المناسب".

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وفي كلمة له خلال يوم القدس، أكّد نصرالله أن الانتخابات لن تشغل الحزب عن الرد على أي عدوان اسرائيلي، وقال: "ان شاء الله سنصلي في القدس انهم يرونه بعيدا ونراه قريباً جداً جداً".

وشدّد نصرالله على أنّ "مسألة القدس وفلسطين هي جزء من ديننا وعقيدتنا ولن ننسى ولن نيأس ولن نسقط امام الضغوط"، وأضاف: "هذا اليوم هو للاضاءة على الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون داخل فلسطين وفي الشتات ومخيمات اللاجئين في كل دول المنطقة، وعلى الجهاد والصبر والتضحية والصمود الاسطوري والعمليات المذهلة التي ينفذها ابناء هذا الشعب".



وأشار إلى انه "منذ بداية تأسيس هذا الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة عمل قادته من اجل تثبيت وترسيخ وحماية هذا الكيان وتحويله الى المحور والمفتاح والقوة الاولى في هذه المنطقة، وعملوا على مسارات عديدة، منها مسار النسيان"، لافتا الى ان "مسار النسيان سقط وان الرهان على الوقت لينسى الفلسطيني ارضه ومقدساته ولينسى العرب والمسلمون تلك المقدسات المغتصبة، قد سقط، فاليوم فلسطين والقدس في العقل والقلب".