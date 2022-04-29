23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أمرٌ يكشفه نصرالله للمرّة الأولى.. هذا ما فعله "حزب الله" مؤخراً
Lebanon 24
29-04-2022
|
11:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أنه "خلال الأسابيع الماضية خلال التجهيز للانتخابات، كانت تشكيلات حزب الله الجهادية تقوم بمناورات صامتة"، متوعداً العدو الاسرائيلي من أنَّ "أيّ خطأ يقدم عليه سيكون الرد عليه سريعاً ومباشرة ولن يسمعوا بالاحتفاظ بحق الرد في الزمان المناسب والمكان المناسب".
Advertisement
وفي كلمة له خلال يوم القدس، أكّد نصرالله أن الانتخابات لن تشغل الحزب عن الرد على أي عدوان اسرائيلي، وقال: "ان شاء الله سنصلي في القدس انهم يرونه بعيدا ونراه قريباً جداً جداً".
وشدّد نصرالله على أنّ
"مسألة القدس وفلسطين هي جزء من ديننا وعقيدتنا ولن ننسى ولن نيأس ولن نسقط امام الضغوط"، وأضاف: "هذا اليوم هو للاضاءة على الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون داخل فلسطين وفي الشتات ومخيمات اللاجئين في كل دول المنطقة، وعلى الجهاد والصبر والتضحية والصمود الاسطوري والعمليات المذهلة التي ينفذها ابناء هذا الشعب".
وأشار إلى انه "منذ بداية تأسيس هذا الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة عمل قادته من اجل تثبيت وترسيخ وحماية هذا الكيان وتحويله الى المحور والمفتاح والقوة الاولى في هذه المنطقة، وعملوا على مسارات عديدة، منها مسار النسيان"، لافتا الى ان "مسار النسيان سقط وان الرهان على الوقت لينسى الفلسطيني ارضه ومقدساته ولينسى العرب والمسلمون تلك المقدسات المغتصبة، قد سقط، فاليوم فلسطين والقدس في العقل والقلب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ابنة ملكة جمال لبنان السابقة الشقراء حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبت نسخة عن والدتها! (صور)
Lebanon 24
ابنة ملكة جمال لبنان السابقة الشقراء حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبت نسخة عن والدتها! (صور)
03:24 | 2022-04-29
29/04/2022 03:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة بإطلالة فاضحة.. والجمهور يسأل: "وين البلوزة"؟ (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة بإطلالة فاضحة.. والجمهور يسأل: "وين البلوزة"؟ (فيديو)
04:17 | 2022-04-29
29/04/2022 04:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
00:05 | 2022-04-29
29/04/2022 12:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
00:45 | 2022-04-29
29/04/2022 12:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إنطلقوا من طرابلس... وصول نحو 100 مهاجر غير شرعي الى أحد الشواطئ الايطالية (صورة)
Lebanon 24
إنطلقوا من طرابلس... وصول نحو 100 مهاجر غير شرعي الى أحد الشواطئ الايطالية (صورة)
04:48 | 2022-04-29
29/04/2022 04:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
18:18 | 2022-04-29
الحجّار يلتقي مسؤول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم
17:47 | 2022-04-29
الأجهزة الأمنية أكّدت جهوزيتها يوم الانتخابات
17:12 | 2022-04-29
نقاش
17:12 | 2022-04-29
لقاء لم يهدّىء القلق
17:11 | 2022-04-29
مناورات قد تُلحق الهزيمة بفريق
16:55 | 2022-04-29
مقدمات النشرات المسائية
فيديو
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 01:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 01:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة أنيقة وفاخرة لرجال الأعمال ومحبي الرفاهية... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة أنيقة وفاخرة لرجال الأعمال ومحبي الرفاهية... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-04-29
30/04/2022 01:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
بريد إلكتروني غير صالح
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact