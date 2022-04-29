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لبنان

برقية من ملك الأردن لجنبلاط.. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
29-04-2022 | 12:41
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تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط برقية جوابية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، شكره فيها على إطمئنانه على صحته بعد خضوعه لعملية جراحية.
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