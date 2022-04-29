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لبنان

لطلاب لبنان.. إليكم هذا الخبر عن عطلة عيد الفطر

Lebanon 24
29-04-2022 | 12:52
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حدّد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، عطلة الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ، لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ابتداء من صباح الاثنين الواقع فيه 2/5/2022، ولغاية مساء الأربعاء الواقع فيه 4/5/2022.
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وتقدم الوزير الحلبي من جميع العاملين في التربية، ومن التلامذة على المستويات كافة، بأطيب التمنيات بهذا العيد السعيد ، مثمنا "جهودهم التي يبذلونها في هذه الظروف الصعبة، تربويا ووطنيا".
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