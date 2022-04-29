الجيش: تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من فوج المغاوير

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أعلن الجيش اللبناني عبر "تويتر" أنه تم "تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من فوج مغاوير البحر في ثكنة ميلاد النداف - عمشيت، بعدما تابعوا بنجاح دورتين تدريبيتين الأولى في مجال الاستطلاع، والثانية في مجال العمليات البرمائية، بإشراف فريق تدريب إيطالي".