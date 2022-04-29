هذا ما أعلنه وزير الشؤون بشأن حادثة غرق "زورق طرابلس"

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار البيان الاتي:

Advertisement

"بعد تكليف مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة وزارة الشؤون الإجتماعية التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية للبحث في إمكانية تقديم المساعدة لذوي ضحايا حادثة غرق زورق قبالة شاطئ مدينة طرابلس، دعا الوزير حجار بالتعاون مع بلدية طرابلس إلى إجتماع إفتراضي لمجموعة من المنظمات الدولية الفاعلة في لبنان، منها اليونيسف UNICEF والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ومنظمة الهجرة الدولية IMO، بالإضافة إلى ممثل عن قيادة الجيش والصليب الأحمر اللبناني وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مدينة طرابلس، للبحث في الإستجابة لهذه الأزمة الإنسانية.وخلال الإجتماع، دار البحث حول الآلية المثلى للاستجابة لحاجات الأسر المتضررة من هذه الكارثة على مختلف الأصعدة، وإتفق على أن تكون الاستجابة تحت إشراف "خطة لبنان للاستجابة للأزمة" ال LCRP والهيئة العليا للاغاثة عن طريق مشاركة قاعدة البيانات والمعلومات، وذلك لتفادي الازدواجية بالاستفادة من المساعدات العينية، الصحية والدعم النفسي. وسيستمر التنسيق في ما بين مختلف الجهات لتنفيذ هذه الخطة، من خلال إجتماعات دورية مكثفة".