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لبنان
في طرابلس.. إطلاق نار وسقوط جريح
Lebanon 24
29-04-2022
|
14:15
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وقع، مساء اليوم الجمعة، إشكال في محلة الزاهرية - طرابلس خلف مدرسة جبران، حيثُ أقدم المدعو "ص.ك." على إطلاق النار باتجاه المدعو "أ.ي." من مسدس حربي.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
، فقد أصيب الأخير في قدمه، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.
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