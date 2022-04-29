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لبنان

في طرابلس.. إطلاق نار وسقوط جريح

Lebanon 24
29-04-2022 | 14:15
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وقع، مساء اليوم الجمعة، إشكال في محلة الزاهرية - طرابلس خلف مدرسة جبران، حيثُ أقدم المدعو "ص.ك." على إطلاق النار باتجاه المدعو "أ.ي." من مسدس حربي.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أصيب الأخير في قدمه، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.
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