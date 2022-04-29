في طرابلس.. إطلاق نار وسقوط جريح

وقع، مساء اليوم الجمعة، إشكال في محلة الزاهرية - طرابلس خلف مدرسة جبران، حيثُ أقدم المدعو "ص.ك." على إطلاق النار باتجاه المدعو "أ.ي." من مسدس حربي.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أصيب الأخير في قدمه، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.