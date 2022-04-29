سيدة "تحترق بالكامل" في طرابلس.. هذا ما حصل

وقع حريقٌ داخل منزل في منطقة التبانة - طرابلس، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات منها امرأة احترقت بالكامل.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد تمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، وتمّ نقل الجرحى إلى المستشفيات للمعالجة.