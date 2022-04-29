الجميل: معركتنا هي معركة الوضوح

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل أن "الكتائب كانت على حق، داعياً كل مواطن الى "التفتيش عن الكتائب في كل لائحة من لوائح لبنان"، وقال: "الكتائب هي مقاومة للدفاع عن لبنان وعن الشعب اللبناني ومواجهة كل من يحاول مد يده على جيوب اللبنانيين".

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وشدد على أن "الكتائب اللبنانية تواجه حملة مشتركة من كل القوى السياسية"، معتبراً أنه "تم التمديد لوصاية حزب الله وسوء الإدارة وإفلاس اللبنانيين".