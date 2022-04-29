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لبنان

الجميل: معركتنا هي معركة الوضوح

Lebanon 24
29-04-2022 | 15:14
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أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل أن "الكتائب كانت على حق، داعياً كل مواطن الى "التفتيش عن الكتائب في كل لائحة من لوائح لبنان"، وقال: "الكتائب هي مقاومة للدفاع عن لبنان وعن الشعب اللبناني ومواجهة كل من يحاول مد يده على جيوب اللبنانيين".
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وشدد على أن "الكتائب اللبنانية تواجه حملة مشتركة من كل القوى السياسية"، معتبراً أنه "تم التمديد لوصاية حزب الله وسوء الإدارة وإفلاس اللبنانيين".
 
وكشف الجميل أن "لبنان خسر من العام 2020 الى اليوم حوالى 17 الى 23 مليار دولار"، وأردف: "نقول بوضوح للجميع إن معركتنا هي معركة الوضوح ومحاسبة كل من أوصلنا إلى هنا".
 
 
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