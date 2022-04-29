بعد مداهمات.. هذا ما فعله الجيش في حي الشراونة - بعلبك

أفادت مندوبةفي بعلبك بأنّ الجيش عمل على إخلاء العديد من منازل المطلوبين التي كان قد اتخذها مراكزاً له، وذلك إثر المداهمات التي نفذها في حي الشراونة بمدينة بعلبك.