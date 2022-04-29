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لبنان

بعد مداهمات.. هذا ما فعله الجيش في حي الشراونة - بعلبك

Lebanon 24
29-04-2022 | 15:55
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أفادت مندوبة "لبنان24" في بعلبك بأنّ الجيش عمل على إخلاء العديد من منازل المطلوبين التي كان قد اتخذها مراكزاً له، وذلك إثر المداهمات التي نفذها في حي الشراونة بمدينة بعلبك. 
 
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