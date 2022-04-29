في عكار.. مواطنون يحرقون صورة باسيل

أقدم عددٌ من المواطنين في منطقة رحبة - عكار، مساء اليوم الجمعة، على إحراق صورة عائدة للنائب جبران باسيل الذي يزور البلدة غداً.

ووفقاً للمعلومات، فقد هدّد أبناء المنطقة بمنع دخول باسيل إليها.