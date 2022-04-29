العثور على جثة في النبي شيت.. والقوى الأمنية تفتح تحقيقاً

عُثر على المواطن (ع. ق. م.) جثة مصابة بعيار ناري من سلاح حربي في الرأس، في بلدته النبي شيت.

وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.



