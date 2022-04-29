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لبنان

العثور على جثة في النبي شيت.. والقوى الأمنية تفتح تحقيقاً

Lebanon 24
29-04-2022 | 16:39
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عُثر على المواطن (ع. ق. م.) جثة مصابة بعيار ناري من سلاح حربي في الرأس، في بلدته النبي شيت.
 
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

 
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