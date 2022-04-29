بسبب عطل طارئ.. إنترنت "أوجيرو" ينقطع في حلبا

طرأ عطلٌ في مولد سنترال حلبا أدى إلى انقطاع خدمة الانترنت من "أوجيرو" عن سائر المنطقة وضواحيها.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ العطل الطارئ سيتم إصلاحه يوم غد.