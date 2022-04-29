يدور نقاش بين الجهات المعنية بإجراء الانتخابات ومراقبتها لجهة حجم الأموال المرصودة أو المدفوعة لإغراء المؤيدين والمترددين بالمشاركة والانتخاب لصالحهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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