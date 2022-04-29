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لبنان

الأجهزة الأمنية أكّدت على جهوزيتها يوم الانتخابات

Lebanon 24
29-04-2022 | 17:47
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أفادت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع عبر "اللواء" أن "التحضيرات الأمنية واالوجستية والإدارية شكلت البند الوحيد في هذا الاجتماع حيث كان كلام عن جهوزية لإجرائها".
وقالت إن "الشق المالي كان الموضوع المشترك الذي أثير في الاجتماع حيث شكا الوزراء المعنيون من عدم تحويل الاعتمادات المرصودة للعملية الانتخابية، لكن وزير المال يوسف خليل أوضح أن هذه الاعتمادات والبالغة قيمتها ٣٨٠ مليار ليرة ستحول قبل حلول موعد الأستحقاق الانتخابي".
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وعلم أن من ضمن هذه الاعتمادات ، سيصار إلى الدفع للقوى الأمنية والموظفين المشاركين في الانتخابات . وذكرت المعلومات أن وزير المال سيوزع الاعتمادات تباعاً.
أما في ما خص نقص عديد قوى الأمن في يوم الانتخابات، فإن المصادر تحدثت عن وضع امن الدولة قوة بالتصرف في هذا اليوم. وهذا ما ينطبق على الامن العام، في حين أن الجيش وقوى الامن الداخلي سيتوليان حكما المسؤولية. وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن الأجهزة الأمنية ستتعاون في ما بينها مشيرا إلى أن يوم الانتخابات سيكون "يوم بيجنن" وفق الإمكانات الموجودة.
وعلم أن "هناك إجراءات ستتخذها وزارة الخارجية لنقل صناديق الاقتراع من دول الإغتراب إلى خزينة مصرف لبنان الى حين حلول موعد الانتخابات في ١٥ ايلر المقبل لتوزع على الأقلام وفق كل منطقة".
وعلم أن "وزير العدل كشف أن تنسيقا سيتم مع النيابات العامة من أجل معالجة الإشكالات". وسيعقد اجتماع بين وزير العدل ووزير الداخلية لهذه الغاية.
وقالت المصادر إن "الأجهزة الأمنية أكدت جهوزيتها في يوم الانتخابات".
المصدر: اللواء
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