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لبنان

معلومات عن زيارة خاطفة للحريري لبيروت قبل الانتخابات.. والبخاري جمع السنيورة ومخزومي

Lebanon 24
29-04-2022 | 22:31
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نقلت صحيفة "الديار" معلومات بأن الرئيس سعد الحريري سيقوم بزيارة خاطفة الى بيروت قبل الانتخابات بأيام.
وأشارت معلومات "اللواء" الى ان السفير السعودي وليد البخاري يقوم بحراك سياسي ويعمل بشكل مكثف على ثلاثة مسارات: المسار الاول هو مع دار الفتوى باتجاه تشجيع السنة الى الانتخاب وعدم مقاطعتها حيث يعتبر السفير السعودي عن عدم مشاركة الناخب السني في التصويت سيصب لصالح حزب الله وهذا ما لا يريده. والمسار الثاني هو من خلال الرئيس السنيورة وحركته السياسية على غرار ما قام به في البقاع من نشاط سياسي. اما المسار الثالث فهي بزيارات يقوم بها بنفسه السفير السعودي ولقاءات ليعطي اشارة للبيئة السنية بأن تذهب للاقتراع في 15 أيار.
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وأضافت "الديار" ان البخاري جمع النائب فؤاد مخزومي وفؤاد السنيورة من اجل تخفيف التوتر في الشارع السني.
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