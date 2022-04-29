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لبنان

خطة مُحكمة من الجيش تأميناً لسلامة العملية الانتخابية

Lebanon 24
29-04-2022 | 22:35
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كتبت "نداء الوطن": وحده الجيش اللبناني بالتنسيق مع القوى الأمنية، من قوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة أنجز الخطة الأمنية العملانية ليوم الانتخاب، وهو رغم ظروف الضائقة الخانقة التي يعانيها العسكريون، على أتمّ الجهوزية لحفظ أمن العملية الانتخابية وسلامتها، بحيث سيلمس المواطن قبل 24 ساعة من موعد فتح الصناديق إجراءات أمنية واسعة ظاهرة، وبعضها غير ظاهر، لتمرير هذا اليوم الانتخابي في حال حصوله، بلا أحداث أمنية تذكر.
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