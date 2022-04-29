Advertisement

لبنان

"الدفاع المدني" يُخمد حريقاً التهم خيمة للنازحين في البقاع (صور)

Lebanon 24
29-04-2022 | 23:39
A-
A+
Doc-P-947406-637868977705410670.jpg
Doc-P-947406-637868977705410670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أخمد عناصر من الدفاع المدني فجر اليوم  حريقاً اتى على خيمة للنازحين السوريين في قب الياس-البقاع.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الدفاع المدني" يُخمد حريقاً ضرب خيمة للنازحين في البقاع (صور)
lebanon 24
30/04/2022 14:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل ومصابان جراء حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في المرج البقاع
lebanon 24
30/04/2022 14:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حريقٌ كبير يضرب مخيماً للنازحين في البقاع (فيديو)
lebanon 24
30/04/2022 14:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن البقاع المجتمعي في خطر ولكن.. القرار اُتخذ!
lebanon 24
30/04/2022 14:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24

البقاع

حريق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-04-30
04:00 | 2022-04-30
07:08 | 2022-04-30
06:58 | 2022-04-30
06:50 | 2022-04-30
06:43 | 2022-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website