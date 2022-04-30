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لبنان
بوشكيان: مدعوّون لمؤازرة الدّولة
Lebanon 24
30-04-2022
|
01:42
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افتتح وزير الصناعة جورج بوشكيان دار حاضنة للأطفال في مدرسة يغيشيه مانوكيان - ضبيه، في حضور المطران شاهيه بانوسيان، النائبين الكس ماتوسيان وهاغوب تيرزيان، مديرة المدرسة آني بقرادونيان، مديرة الحضانة أوسي كيسميان، وعدد من الداعمين للمشروع.
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وألقى بوشكيان كلمة قال فيها: "نلتقي بهدف مشترك وهو افتتاح دار حضانة للأطفال مكملة لمعهد مانوكيان الذي يضم 300 طالبة وطالب. أشكر السيد كيسمييان باسمي وباسم جميع الحاضرين على النخوة والمبادرة لتجهيز واعداد الحضانة وتمويل المشروع. نحتاج اليوم أكثر فأكثر الى عمل تعاوني تعاضدي مشترك بيننا للابقاء على مؤسساتنا ودعمها وتطويرها واقامة مؤسسات جديدة وحديثة، سواء تعليمية أو تربوية أو ثقافية واستشفائية أو صحية".
وقال: "الدولة تمر بوقت صعب ودقيق جدا. ونحن مدعوون كمجتمع وقوى عاملة ومنتجة الى أن نؤازر الدولة ومؤسساتها في هذا الظرف العصيب، لتأمين صمود مجتمعنا وأبنائنا والحد من هجرتهم. المطلوب أن نتعاون الى أقصى الحدود ونمرر المرحلة بأقل الخسائر".
وتابع: "دار الحضانة لها أهمية مزدوجة: أولا، تسهل على المرأة العاملة والموظفة أن تستمر في عملها عندما تطمئن إلى أن طفلها في أيد أمينة وراعية. وثانيا، أهمية دار الحضانة اذا كانت داخل المدرسة مضاعفة، لأن ذلك يوفر على العائلة كلفة النقل ألى أكثر من مكان، في حال كان للعائلة ولد في المدرسة وطفل ثان يحتاج الى الحضانة.
بوركت هذه المشاريع الخيرة للمجتمع، بورك المساهمون والمشجعون والداعمون".
وختم بوشكيان: "يبقى أن نوجه التحية والتهنئة الى ادارة المدرسة الممثلة بالسيدة آني على سهرها ومتابعتها وحرصها على رفع المستوى لبناء جيل جديد يتطلع الى تسلم الامانة بكل مسؤولية وجدارة والأهم بكل روح وطنية".
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