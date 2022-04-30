Advertisement

لبنان

سعر هذه السلعة هل يرتفع مُجدداً ؟

Lebanon 24
30-04-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-947427-637869061242135434.jpg
Doc-P-947427-637869061242135434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لا تزال تداعيات الحرب الروسية ـ الأوكرانية تؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث قررت إندونيسيا وهي الأولى عالميا في تصدير زيت النخيل حظر  صادراتها من هذه السلعة ابتداء من 28 نيسان.

فهل سيتأثر لبنان بهذه الخطوة وهل سترتفع أسعار الزيت في الأسواق؟

أحد مستوردي المواد الغذائية يوضح ان "لبنان من الدول التي تستورد زيت النخيل من إندونيسيا للصناعات الغذائية"، الا انه لفت إلى "وجود بلدان أخرى يمكن استيراد  هذا النوع من الزيت منها  مثل ماليزيا"، مطمئناً ان "هذا الأمر لن يتسبب بارتفاع أسعار الزيوت الأخرى كزيت دوار الشمس وزيت الصويا في السوبرماركات".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-04-30
04:00 | 2022-04-30
07:08 | 2022-04-30
06:58 | 2022-04-30
06:50 | 2022-04-30
06:43 | 2022-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website