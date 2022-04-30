سعر هذه السلعة هل يرتفع مُجدداً ؟

لا تزال تداعيات الحرب الروسية ـ الأوكرانية تؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث قررت إندونيسيا وهي الأولى عالميا في تصدير زيت النخيل حظر صادراتها من هذه السلعة ابتداء من 28 نيسان.

فهل سيتأثر لبنان بهذه الخطوة وهل سترتفع أسعار الزيت في الأسواق؟

أحد مستوردي المواد الغذائية يوضح ان "لبنان من الدول التي تستورد زيت النخيل من إندونيسيا للصناعات الغذائية"، الا انه لفت إلى "وجود بلدان أخرى يمكن استيراد هذا النوع من الزيت منها مثل ماليزيا"، مطمئناً ان "هذا الأمر لن يتسبب بارتفاع أسعار الزيوت الأخرى كزيت دوار الشمس وزيت الصويا في السوبرماركات".