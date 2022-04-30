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لبنان

في الهرمل..توقيف "مُتورّط" بمحاولة قتل!

Lebanon 24
30-04-2022 | 02:35
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أوقفت دورية من شعبة المعلومات ليلا في محلة حي البيادر في الهرمل، السوري فراس ثائر كفا مواليد 2007 وهو المتورط الثاني في محاولة قتل صاحب محل ادوات صحية في الهرمل عصر امس، حين تم توقيف شريكه عبد الرحمن اليوسف، فيما نجح هو بالفرار وكانا قد ضربا صاحب المحل بآلة حادة وسرقوه وتم اقتياده للتحقيق معه باشراف القضاء المختص.
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