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لبنان

الرئيس إميل لحود حسم خياراته الانتخابية.. لمن سيقترع يوم 15 أيار؟

Lebanon 24
30-04-2022 | 02:43
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صدر عن الرئيس العماد إميل لحود البيان الآتي: "على الرغم من تحفّظنا الشديد على قانون الانتخاب الحالي الذي يعزّز الانقسامات في البلد، ويزيد من التفرقة، ويشجّع العصبيّات الطائفيّة، وقد اختبرناه في العام 2018 ووجدنا أنّه أحد أسباب ما وصلنا اليه من أزمات، اخترنا أن نقوم بواجبنا الوطني في الاقتراع، وندعو جميع اللبنانيّين الى المشاركة الكثيفة والتعبير عن الرأي".
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وأضاف لحود: "قرّرنا كعائلة ومحبّين أن نصوّت في المتن للائحة الأقرب الى توجّهاتنا الوطنيّة والأكثر انسجاماً مع أفكارنا، وهي لائحة تحالف حزب الطاشناق والحزب السوري القومي الاجتماعي والمرشّح ميشال الياس المر".

وتابع: "نتمنّى التوفيق للائحة ونأمل من الفائزين منها أن يأخذوا على عاتقهم، فور انتخابهم، العمل على إقرار قانون انتخاب جديد يعمل على توحيد اللبنانيّين ويعزّز الديمقراطيّة ويساهم في النهضة التي نرجوها لبلدنا من الانهيار الذي بلغه".
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