اطلاق نار في جبل محسن...هذا ما جرى!

افادت مندوبة "لبنان 24" في الشمال عن تسجيل اطلاق نار فجر اليوم.

وفي التفاصيل اقدم المدعو "ا.ع" على اطلاق النار من مسدس حربي في الهواء وهو حالة السكر في محلة جبل محسن - طرابلس، دون تسجيل اصابات ليفر بعدها الى جهه مجهولة.