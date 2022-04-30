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لبنان

عزالدين: لن يمر أيّ قانون أو مشروع يؤدي الى هدر أموال المودعين

Lebanon 24
30-04-2022 | 03:55
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شدّدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين على "ضرورة أن يتحلى الجميع بالمسؤولية للعبور بحكمة وصبر من الازمة الكبيرة التي يعيشها اللبنانيون".
 
واعتبرت خلال لقاء انتخابي في مدينة صور بتنظيم من مكتب شؤون المرأة في حركة "أمل" شعبة المدينة، بأنه "آن الآوان لكي تدار الامور الاقتصادية والمالية بطريقة مختلفة عما كانت عليه، وانه من الضروري والملح التحول نحو الدولة المدنية العادلة".
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كذلك، أكدت عز الدين على "ضرورة أن تكون الحلول عميقة وجذرية وليست حلول ترقيع وتجميل".
 
مع هذا، فقد رأت أنّ "المطلوب هو تحول جدي في السياسات كافة بدءاً من قانون انتخاب جديد بدون قيد طائفي على مستوى لبنان، او الدوائر الموسعة مع مجلس شيوخ، إضافة الى نموذج اقتصادي منتج مع نظام ضرائب تصاعدي واصلاحات في المصارف وتحديث الادارة".
 
واكدت ان "لوائح الامل والوفاء ستقف في المجلس النيابي وفي الحكومة صفاً واحداً لمواجهة تمرير اي مشروع يمس حقوق الناس"، واضافت: "لن يمر اي قانون او مشروع يؤدي الى هدر اموال المودعين، وسيستكمل طريق الاصلاح عبر التشريعات المناسبة كما كان في قانون المنافسة الذي شكل ضربة قوية للشركات الاحتكارية".
 
ودعت عزالدين الى "تحويل يوم 15 ايار الى استفتاء شعبي واسع لأجل الجنوب"، مشددة على "دور المرأة الجنوبية في هذا الاستحقاق كما في كل المحطات التي مر بها لبنان".

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