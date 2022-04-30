دار الفتوى: مفتي الجمهورية يؤدي صلاة العيد في مسجد محمد الأمين

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أعلنت دار الفتوى في بيان، أن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يؤدي صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند السادسة والدقيقة الخامسة والثلاثين صباح يوم العيد في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت.ويعتذر دريان عن عدم استقبال المهنئين بالعيد.