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لبنان

لهذا السبب.. بري اعتذر عن عدم استقبال المهنئين بالفطر

Lebanon 24
30-04-2022 | 04:31
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أصدر رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بياناً أعلن فيه إعتذاره عن عدم إستقبال المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحداداً على أرواح الضحايا الذين قضوا غرقاً في زورق الموت قبالة شواطئ مدينة طرابلس ومواساة وتضامنا مع أهالي المفقودين، متمنياً للبنانيين عامة والمسلمين خاصة عشية عيد الفطر ولعمال لبنان في عيدهم أصدق دعاء وأطيب الأمنيات بأن تحمل هذه المناسبات بما تمثل من قيم إيمانية وعناوين في الصمود والبذل والتضحية محطة نستلهم منها كل تلك العناوين والدروس من أجل إنقاذ لبنان وحفظ وحدته وسلمه الأهلي وصون كرامة الأنسان فيه.

وختم الرئيس بري: "والتحية والتهنئة لفلسطين وشعبها للقدس في يومها العالمي للأقصى وكنيسة القيامة، لحناجر المرابطين في باحات مسرى الأنبياء لسواعد المقاومين لجباههم التي تعانق السماء، هناك ُيلتمس هلال العيد نصراً وتحريراً وعودةً".

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