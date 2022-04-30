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لبنان

كلود سعادة توقع كتابها " la violence des systemes politiques"

Lebanon 24
30-04-2022 | 04:49
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وقعت استاذة الفلسفة والكاتبة كلود سعادة كتابها الجديد بعنوان la violence des systèmes politiques  في حفل اقيم في مدرسة الليسة الفرنسية الكبرى في حضور شخصيات نيابية ودبلوماسية وفكرية واكاديمية واعلامية، تقدمتها النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان وسفير النمسا رينيه بول امري والمنسق الثقافي في السفارة الفرنسية هنري دو روهان. 
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وبعد كلمتين لمدير الليسه  كسافييه فرّان وسفير النمسا اللذين اشادا بمضمون الكتاب وعمق الكاتبة الفكري والمجهود الذي بذلته لانجازه، لاسيما في ظل الأزمة التي تعصف بلبنان، كانت كلمة لسعادة تناولت فيها دور الفرد في المجتمع وفي النظام الديموقراطي وحقه في التعبير بحرية عن ارائه والوصول الى العدالة. ثم دار حوار تخللته اسئلة من الحضور للكاتبة سعادة، قبل ان ينتقل الجميع الى حفل كوكتيل اقيم للمناسبة.

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