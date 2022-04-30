"حزب الله" أشاد بعملية "أرييل": تثبت يقظة الشعب الفلسطيني

أشاد "حزب الله" في بيان، بالعملية البطولية في مستعمرة أرييل، و"التي تؤكد تصميم الشعب الفلسطيني المقاوم على مواجهة الاحتلال والدفاع عن نفسه ومقدساته بكل الوسائل المتاحة".



وقال: "إن هذه العملية وما سبقها من عمليات بطولية وتصدي المجاهدين لكل محاولات التوغل الصهيوني في مدنهم وأحيائهم تثبت يقظة الشعب الفلسطيني واستعداده الدائم لمواجهة الاحتلال وآلته الإجرامية وأنه سيواصل طريق المقاومة والكفاح حتى تحرير أرضه وتحقيق النصر الكامل الذي بات قريبا بإذن الله".

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