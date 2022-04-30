إشكالٌ كبير وظهور مسلّح في رحبة.. الوضع يزدادُ توتراً!

أفاد مندوب "لبنان24" في الشمال عن وقوع إشكالٍ عند مفترق بلدة رحبة - عكار، وذلك بين مؤيدي التيار الوطني الحر وعدد من المواطنين على خلفية زيارة النائب جبران باسيل إلى المنطقة.

Advertisement

وتطوّر الإشكال إلى تضارب بالعصي والحجارة، ما أدّى لإصابة عدد من المحتجين بجروح مختلفة، بالإضافة لإصابة أحد مناصري "التيار الوطني الحر".

وعلى الفور، تدخل الجيش وعمل على ضبط الوضع، في حين أفاد شهود عيان عن ظهور مُسلّح في المحلّة.