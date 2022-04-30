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لبنان

إشكالٌ كبير في الضنية.. تضاربٌ وإطلاق نار!

Lebanon 24
30-04-2022 | 06:03
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وقع إشكال عائلي في بلدة بيت حاويك - الضنية، تخلله تضارب بالعصي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وتطوّر إشكال إلى إطلاق نار كثيف متبادل، في حين لم يفد عن سقوط إصابات.
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