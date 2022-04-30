إشكالٌ كبير في الضنية.. تضاربٌ وإطلاق نار!

وقع إشكال عائلي في بلدة بيت حاويك - الضنية، تخلله تضارب بالعصي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وتطوّر إشكال إلى إطلاق نار كثيف متبادل، في حين لم يفد عن سقوط إصابات.