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لبنان

أحد المشاركين بعملية نصب بقيمة 8000 دولار في قبضة الأمن

Lebanon 24
30-04-2022 | 06:03
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

ادعى أحد التجار لدى فصيلة تبنين في وحدة الدرك الإقليمي حول تعرضه لعملية نصب واحتيال بقيمة /8,000/$ من قبل مجهول. وفي تفاصيل الحادثة انه تلقى اتصالاً هاتفياً من شخصين لشراء سكاكر، وتم تحديد منطقة نائية لعملية التسليم، حيث قاما باستلام كمية كبيرة من البضائع، وفرا الى جهة مجهولة دون دفع ثمنها للمدعي.
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نتيجة المتابعة الحثيثة، والاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلّت مفرزة استقصاء الجنوب – بأقل من 48 ساعة- الى تحديد هوية أحد الفاعلَين، ويدعى:

- ا. ح. (مواليد عام 2001، لبناني)

على الأثر، عملت عناصر المفرزة على استدراجه، وتمكنت من القاء القبض عليه، وضبطت بحوزته مبلغ /2,125/$.

باستماعه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بعملية النصب والاحتيال بالاشتراك مع شخص آخر، وبقيامه ببيع قسم من المسروقات بقيمة /7,000/$.

سلم الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكه.
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