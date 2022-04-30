مولوي: القوى الأمنية جاهزة للانتخابات

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أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن "إصرار الجميع على إنجاح الانتخابات ونؤكّد جهوزية القوى الأمنية".وقال مولوي: سنعطي كل التعليمات اللازمة لكل البلديات لتكون بتصرّف المحافطين والأجهزة الأمنية التي نحددها للقيام بعمليات معينة ومحددة لإنجاح العملية الانتخابية".وأضاف: "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمعلومات ستكون موجودة بشكل دائم لتفيدنا بكل الأمور التي نحتاج إليها ونؤكّد جهوزية القوى الأمنية اعتباراً من اليوم لمتابعة كل الأمور بتفاصيلها".وأكد مولوي "ضرورة منع التجمعات الكبيرة التي قد تؤدي إلى خلل أمني ووقف الأنشطة الرياضية والمباريات".