سرقة محطة لأوجيرو في ضهر الأحمر وتوقف الخدمات!

أكدت "أوجيرو" عبر "تويتر" أن محطة الاتصالات اللاسلكية LTE في منطقة ضهر الأحمر تعرضت إلى عمليّة عبث و سرقة معدّات مما ادّى الى توقف خدماتنا لدى المشتركين المستفيدين من هذه المحطة. تعمل فرقنا على مسح الأضرار واصلاح الضرر بالسرعة الممكنة في حال توفرت المعدّات اللّازمة.

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