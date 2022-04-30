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لبنان

سرقة محطة لأوجيرو في ضهر الأحمر وتوقف الخدمات!

Lebanon 24
30-04-2022 | 06:23
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أكدت "أوجيرو" عبر "تويتر" أن محطة الاتصالات اللاسلكية LTE في منطقة ضهر الأحمر تعرضت إلى عمليّة عبث و سرقة معدّات مما ادّى الى توقف خدماتنا لدى المشتركين المستفيدين من هذه المحطة. تعمل فرقنا على مسح الأضرار واصلاح الضرر بالسرعة الممكنة في حال توفرت المعدّات اللّازمة.
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