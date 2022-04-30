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لبنان

كتل هوائية حارة محملة بالغبار ولكن.. الامطار تعود في هذا الموعد!

Lebanon 24
30-04-2022 | 06:43
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض ملموس وحاد بدرجات الحرارة والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح فترة قبل الظهر.
 
وجاء في النشرة الآتي:
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- الحال العامة: يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة مصدرها شمال افريقيا تكون محملة بالغبار مما يؤدي الى سوء في الرؤية وتستمر حتى يوم غد الاحد حيث تنحسر تدريجا ليعود فيتأثر تدريجا اعتبارا من مساء الاثنين بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان يؤدي الى تساقط بعض الأمطار المتفرقة الخفيفة الموحلة (نتيجة الغبار المستمر في الاجواء) يوم الثلاثاء. 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر نيسان بين 15 و 24 درجة ولشهر ايار بين 18 و27 درجة. 
 
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود ال 8 درجات على الاقل، وتكون مترافقة برياح قوية تصل سرعتها أحيانا الى 75 كلم/ساعة وتكون محملة بالغبار تؤدي الى سوء في الرؤية مع نسبة رطوبة منخفضة خاصة خلال فترة قبل الظهر لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر وتتحول الأجواء الى سديمية مما يزيد من سوء الرؤية أحيانا. الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس وحاد بدرجات الحرارة والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح فترة قبل الظهر وترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مع بقاء ظهور طبقات من الغبار في الأجواء مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا ويتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط امطار خفيفة شمال البلاد ليلا. 
الإثنين:غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل مع غبار في الاجواء، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من المساء خاصة في المناطق الداخلية والشمالية. 
الثلاثاء:غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل و جنوب البلاد وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار محلية خفيفة خاصة شمال البلاد تكون موحلة نتيجة وجود الغبار في الاجواء . 
 
- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 17 الى 36 درجة، فوق الجبال من 15 الى 30 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 25 و 60 كلم/س، تشتد أحيانا لتصل الى 75 كلم/ساعة. 
 
- الانقشاع: متوسط الى سيئ إجمالا بسبب الغبار . 
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين  15 و 85 %. 
 
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج.  حرارة سطح الماء: 21 درجة. 
 
- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.
 
- ساعة شروق الشمس: 05,52    ساعة غروب الشمس:  19,19 .
المصدر: الوكالة الوطنية
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