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لبنان
غضبٌ وقطع طرقات.. حلبا تعترضُ على زيارة باسيل لعكّار
Lebanon 24
30-04-2022
|
06:58
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أقدم عدد من الشبان على قطع ساحة حلبا - عكار، وذلك على خلفية زيارة النائب جبران باسيل إلى بلدة رحبة - عكار.
وكان مندوب
"لبنان24"
في الشمال أفاد
عن وقوع إشكالٍ عند مفترق بلدة رحبة - عكار، وذلك بين مؤيدي التيار الوطني الحر وعدد من المواطنين على خلفية زيارة باسيل إلى المنطقة.
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وتطوّر الإشكال إلى تضارب بالعصي والحجارة، ما أدّى لإصابة عدد من المحتجين بجروح مختلفة، بالإضافة لإصابة أحد مناصري "التيار الوطني الحر".
وعلى الفور، تدخل الجيش وعمل على ضبط الوضع، في حين أفاد شهود عيان عن ظهور مُسلّح في المحلّة.
كذلك، فقد نفت المصادر ما أشيعَ عن إصابة المسؤول في "التيار الوطني الحر" طوني عاصي خلال الإشكال، مشيرة إلى أنه بخير وهو يتواجد في مكان الاحتفال الذي يقيمه التيار في رحبة.
قطع ساحة حلبا - عكار من قبل بعض المحتجين على خلفية زيارة النائب جبران باسيل الى بلدة رحبة - عكار
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