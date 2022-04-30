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لبنان

الجيش يقطعُ الطريق أمام منازل الضباط في طرابلس.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
30-04-2022 | 07:08
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عملت وحدات من الجيش على قطع شارع الجيش أمام منازل الضباط وصولاً إلى الجامعة اللبنانية - كلية الآداب في محلة القبة - طرابلس.
وتأتي هذه الإجراءات التي تقوم بها قيادة الجيش وذلك لمواكبة الإمتحانات التي تُجرى للعناصر في سبيل حصولهم على ترقيات داخل المؤسسة العسكرية. 
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مع هذا، تشهد الشوارع الأخرى في منطقة القبة ازدحاماً كثيفاً للسيارات، وقد أفيدَ عن عدم وجود أيّ عنصر أمني لتنظيم حركة السير.
 
 
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