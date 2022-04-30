الجيش يقطعُ الطريق أمام منازل الضباط في طرابلس.. ماذا يجري؟

عملت وحدات من الجيش على قطع شارع الجيش أمام منازل الضباط وصولاً إلى الجامعة اللبنانية - كلية الآداب في محلة القبة - طرابلس.

وتأتي هذه الإجراءات التي تقوم بها قيادة الجيش وذلك لمواكبة الإمتحانات التي تُجرى للعناصر في سبيل حصولهم على ترقيات داخل المؤسسة العسكرية.

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