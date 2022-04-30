ماكرون يزور عنصرا في الجيش اللبناني في احد مستشفيات باريس.. من هو؟ (صورة)

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو أحد العسكريين في الجيش اللبناني الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات باريس، بعد إصابته بجروح بالغة العام الماضي، خلال عمليّة دهم لقوة من مديرية المخابرات في البقاع لتجّار مخدرات.

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