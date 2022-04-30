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لبنان

في منطقة لبنانية.. سرقة كيس بداخله 30 ألف دولار!

Lebanon 24
30-04-2022 | 07:38
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أقدم مجهولٌ يستقل دراجة نارية على تعقب المدعو "م.أ." وإطلاق النار باتجاهه، وذلك في محلة الميناء - طرابلس.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد تمكن مُطلق النار من سرقة كيسٍ بداخله مبلغ 30 ألف دولار أميركي كان بحوزة "م.أ."، وبعدها فرّ إلى جهة مجهولة.
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