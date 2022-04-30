في منطقة لبنانية.. سرقة كيس بداخله 30 ألف دولار!

أقدم مجهولٌ يستقل دراجة نارية على تعقب المدعو "م.أ." وإطلاق النار باتجاهه، وذلك في محلة الميناء - طرابلس.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد تمكن مُطلق النار من سرقة كيسٍ بداخله مبلغ 30 ألف دولار أميركي كان بحوزة "م.أ."، وبعدها فرّ إلى جهة مجهولة.