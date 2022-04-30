مفتي صور: الحوار الفكري أفضل الحلول

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رأى مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، أن "ما حصل في كابول من مجازر في دور العبادة واستهداف المدنيين العزل، هو الوجه الآخر لما يجري في فلسطين المحتلة من استهداف منظم للناس وارتكاب جرائم وانتهاك حقوق الناس وحرياتهم".وقال خلال استقباله المفتي الجعفري في الزهراني الشيخ غالب عسيلي ووفدا من جمعية "هلا صور" في دار الإفتاء الجعفري في صور: "القتل المنظم لن يأتي إلى الساحات العالمية سوى بردات الفعل، لذا، الحوار الفكري هو الحل الأفضل لكل المشكلات التي يعانيها العالم. ومن يشجع على الجرائم والمجازر هي الدول التي تسعى إلى زرع الفتن الدائمة بين الناس".ودعا الدولة الى "الإسراع في إصدار البطاقات التمويلية التي تساعد الناس". وتمنى أن "تكون مناسبة عيد الفطر أيام أجر وثواب وفرح لكل الناس، وتتوج هذه الطاعات والعبادات بانفراج الأزمات". وحذر من "استغلال الاستحقاق الانتخابي لشراء الذمم والأصوات".ونوه ب"صمود فلسطين وشعبها في وجه المحتل الصهيوني، بحيث تبقى فلسطين محور القضايا العربية والاسلامية".