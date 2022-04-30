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لبنان

رئيس بلدية البيرة ناشد الحكومة انتشال جثث ركاب الزورق سريعا

Lebanon 24
30-04-2022 | 09:35
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 ناشد رئيس رابطة العائلات الاجتماعية رئيس بلدية البيرة محمد وهبي، الحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي، "العمل سريعا لانتشال جثث ركاب زورق الموت، وبذل كل جهد لاتمام هذا الموضوع الانساني وصولا الى طلب المساعدة من الدول المتقدمة في هذا المجال وخصوصا من الدول الصديقة القريبة منا كقبرص وتركيا او الدول المنتشرة في جنوب وبحر لبنان من قوات اليونيفل"، داعيا الى "الاسراع برفع جثث ابنائنا وبناتنا من غياهب البحر في أقرب وقت ممكن، ولتكن جهودكم بلسمة جراح هذه العائلات المنكوبة".
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وختم: "نعول على جهودكم وعلى امكانات الجيش المتواضعة التي لا تفارق البحر منذ وقوع الحادث الاليم ونعول على انسانية الدول الصديقة التي تملك الغطاسات والمعدات  وطائرات الاستطلاع ان تستجيب لطلب لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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