22
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رعد: الانتخابات وراءنا وحقوق الناس أمامنا
Lebanon 24
30-04-2022
|
09:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال مؤتمر صحافي ظهر اليوم في مكتبه في النبطية، عن "اقتراح قانون معجل مكرر لحماية أموال المودعين في المصارف تقدمت به الكتلة".
وقال: "الحقيقة ان الغاية من هذه الندوة الصحافية هو تظهير موقفنا الواضح والجلي من قضية مهمة وحساسة، وخصوصا في هذه الفترة التي يعاني فيها المواطن تداعيات الازمة. ولأن الموضوع بهذه الحساسية والخطورة والنقاش في هذا الموضوع استطال بين كل الجهات المعنية المحلية والدولية، ولأن هناك الكثير من الاسئلة والشكوك التي يمكن ان تراودنا وتراود الناس عن هذا الموضوع، تقدمت الكتلة الخميس باقتراح قانون معجل مكرر أودعته الامانة العامة لمجلس النواب يتضمن مادة وحيدة من شأنها ان تحمي اموال المودعين. ونحن اردنا من هذا الاقتراح أن نحصن الحكومة المسؤولة امام المجلس النيابي والناس من أي تنازلات قد تستدرج اليها وفيها تفريط بأموال المودعين، سواء خلال النقاش مع الجهات الاخرى أو لجهة تقرير مصير هذه الاموال، ومن جهة اخرى من اجل ان يكون موقفنا ومنطقنا صريحا، نؤسس عليه لمواجهة الحكومة في ما لو اخطأت في اتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة".
Advertisement
أضاف: "إسمحوا لي أن أتلو عليكم مبررات صفات العجلة التي تقدمنا في ضوئها باقتراح معجل مكرر الى المجلس النيابي نقول فيها: "صفة العجلة، لما كان النقاش دائرا بين مختلف الجهات المعنية عن مصير أموال المودعين. ولما كانت هناك خشية آنية كبيرة من تحميل المودعين عبء خسائر لم يتسببوا بها مما يجعل أمر بت مسألة حمايتها أمرا عاجلا، تقدمنا بهذا الاقتراح المعجل المكرر إلى المجلس النيابي ونأمل إقراره. والاقتراح يتضمن مادة وحيدة وهي اقتراح قانون معجل مكرر لحماية أموال المودعين في المصارف العاملة في لبنان. مادة وحيدة: الأموال كاملة. تبقى الودائع ولكل الأموال العائدة إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين والموجودة في المصارف اللبنانية العاملة في لبنان محمية ومصونة في جميع الظروف والأحوال، مهما كان نوع الحساب المودعة فيه والمصرف الذي تلقاها، ويتعين عدم المس بها في أي خطة إنقاذ تضعها الحكومة، أو برنامج تعاف اقتصادي أو اتفاق تبرمه الحكومة مع أي جهة داخلية أو خارجية، وكذلك في أي من الإجراءات الموقتة أو الدائمة ذات الصلة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
وسأل: "كيف نعبر عن هذا الموقف؟ في السياسية والمواقف والتصريحات، لكن شئنا ان نخطو خطوة اكثر من ذلك وربما تتبعها خطوات لاحقة، من خلال التشريع الذي يحصن الحكومة قبل ان تقرر شيئا ويضمن حقنا في الدفاع عن موقفنا الواضح والصريح في مواجهة الحكومة، اذا ما زلت قدمها او اخطأت في تقدير الموقف".
واعتبر أن "لا توقيت انتخابيا لهذا الاقتراح في هذا الوقت". وسأل: "كيف طرح الكابيتال كونترول للنقاش قبل أسبوع أيضا وما زالت المسألة سارية المفعول والنقاش دائرا في هذا الاطار؟ ما اريد قوله إن الانتخابات بالنسبة إلينا باتت وراء ظهرنا في الحقيقة ولكن موضوع حقوق الناس هو أمامنا"؟
وشدد على أن "الاقتراح المقدم سيستتبع بخطوات اخرى مع حلفائنا لتأمين إقراره في اول جلسة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيدة "تحترق بالكامل" في طرابلس.. هذا ما حصل
Lebanon 24
سيدة "تحترق بالكامل" في طرابلس.. هذا ما حصل
14:21 | 2022-04-29
29/04/2022 02:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور سنتين على ارتباطهما.. زوج كارلا حداد بظهور نادر شاهدوا وسامته (صور)
Lebanon 24
بعد مرور سنتين على ارتباطهما.. زوج كارلا حداد بظهور نادر شاهدوا وسامته (صور)
02:00 | 2022-04-30
30/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قروض اسكانية شخصية للطاقة الشمسية.. هذه شروطها
Lebanon 24
قروض اسكانية شخصية للطاقة الشمسية.. هذه شروطها
04:30 | 2022-04-30
30/04/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت من دون ماكياج وبوجه متعب.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)
Lebanon 24
ظهرت من دون ماكياج وبوجه متعب.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)
23:30 | 2022-04-29
29/04/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلالتها الفاضحة.. الجمهور يتهم الممثلة اللبنانية الشهيرة بتقليد نادين نسيب نجيم! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها الفاضحة.. الجمهور يتهم الممثلة اللبنانية الشهيرة بتقليد نادين نسيب نجيم! (صور)
04:15 | 2022-04-30
30/04/2022 04:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:43 | 2022-04-30
المياه في هذه المنطقة تتحول الى اللون الاحمر.. ووزير البيئة يتحرك
10:20 | 2022-04-30
مرفق جعيتا السياحي يستقبل الزوار الاثنين
10:19 | 2022-04-30
سرق صورها وهدّد والدها بالإشتراك مع آخر بنشر الصور!
10:12 | 2022-04-30
سقوط عمود إنارة في كورنيش المزرعة
10:10 | 2022-04-30
متعاقدو الأساسي يناشدون دفع مستحقاتهم
10:04 | 2022-04-30
في الجنوب.. كان يمارس السباحة في بركة داخل بستان... فغرق
فيديو
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
30/04/2022 18:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 18:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 18:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact