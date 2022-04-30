متعاقدو الأساسي يناشدون دفع مستحقاتهم

ناشدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان اليوم، دفع مستحقاتهم.



ولفتوا إلى أن "أي ليرة لم تصل من حوافز 37 مليون دولار دفعها البنك الدولي لدعم الاساتذة وإنقاذ العام الدراسي، وكذلك أموال اليونيسف التي دفعت ملايين الدولارات لتعليم اللاجئين".

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