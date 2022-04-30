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لبنان

في الجنوب.. كان يمارس السباحة في بركة داخل بستان... فغرق

Lebanon 24
30-04-2022 | 10:04
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نقل إلى مستشفى الفقيه في محلة خيزران - قضاء صيدا القاصر يحيى عبد الرحمن نومان (سوري الجنسية) جثة هامدة نتيجة تعرضه للغرق أثناء ممارسته هواية السباحة في بركة زراعية داخل بستان عائد للمدعو رضا فاضل في محلة ابو الاسود.
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بركة

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