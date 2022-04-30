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لبنان

مرفق جعيتا السياحي يستقبل الزوار الاثنين

Lebanon 24
30-04-2022 | 10:20
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أعلن مرفق جعيتا السياحي، في بيان، أنه يستقبل الزوار الكرام، لمناسبة عيد الفطر السعيد، استثنائيا يوم الاثنين الواقع في 2/5/2022، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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جعيتا

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