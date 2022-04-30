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لبنان

سقوط عمود إنارة في كورنيش المزرعة

Lebanon 24
30-04-2022 | 10:12
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سقط عمود انارة حديدي في محلة كورنيش المزرعة تقاطع سليم سلام – الكولا عائد لبلدية بيروت>
 
والعمود كان مهترياً من الأسفل وهو بطول نحو 10 أمتار، وقد استقر على غطاء محرك السيارة نوع رينو لون فضي.
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واقتصرت الأضرار على الماديات.
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عمود انارة

كورنيش المزرعة

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