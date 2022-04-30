سقوط عمود إنارة في كورنيش المزرعة

سقط عمود انارة حديدي في محلة كورنيش المزرعة تقاطع سليم سلام – الكولا عائد لبلدية بيروت>

والعمود كان مهترياً من الأسفل وهو بطول نحو 10 أمتار، وقد استقر على غطاء محرك السيارة نوع رينو لون فضي.

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واقتصرت الأضرار على الماديات.