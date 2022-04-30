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لبنان

سرق صورها وهدّد والدها بالإشتراك مع آخر بنشر الصور!

Lebanon 24
30-04-2022 | 10:19
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بنتيجة تحقيق أجراه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشّرطة القضائية، بشكوى مواطنة بجرم ابتزاز وتهديد، ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات والمتابعة، تم إحضار ثلاثة أشخاص مشتبه بهم.
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بالتحقيق معهم، اعترف الأول أنه استحصل على صور المدّعية من الثاني وأرسلها إلى والدها مهدّداً إياه بنشرها في حال لم يدفع له مبلغًا من المال. أمّا الموقوف الثاني فقد اعترف بسرقة صور المدّعية من جهاز الثالث وبعدها أرسل الصور الى الأول الذي قام بعملية التهديد والابتزاز. في حين اعترف الثّالث أنه كان على علاقة بالمدعية، وأنّ الثّاني سرق صورها من جهازه الخلوي، مؤكّداً على أنّه لم يهدّد المدّعية أو يبتزّها إطلاقاً.

أوقف الأوّلان، في حين تُرك الثّالث لقاء سند تعهد قضى بعدم التعرّض للجهة المدّعية ومسح صورها عن جهازه، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.
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