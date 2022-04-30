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لبنان

المياه في هذه المنطقة تتحول الى اللون الاحمر.. ووزير البيئة يتحرك

Lebanon 24
30-04-2022 | 10:43
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 تابع وزير البيئة ناصر ياسين وفريق الوزارة، بعد ورود خبر عن تبدل في لون المياه في منطقة الصفرا في كسروان، الموضوع مع قائمقام كسروان وبلدية الصفرا لتحديد الاسباب ومصادر التلوث، وتم التنسيق مع رئيس مجلس ادارة مصلحة الليطاني لاجراء فحوصات مخبرية على عينات من المياه، حيث تم أخذ العينات من الموقع وايداعها في مختبرات المصلحة لاجراء التحاليل اللازمة.
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وأفاد سكان المنطقة أنه قبل يومين تحولت مياه النبع الى حمراء ثم الى لون قريب من النيلي، ولم يحدد مصدرها بعد ولم يعرف ما اذا كانت مواد كيميائية او ضارة بالبيئة وبصحة الانسان.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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